Os três signos do Horóscopo Chinês que começarão 2025 com a sorte em alta

Com a chegada do Ano da Serpente em 2025, alguns signos do Horóscopo Chinês serão especialmente favorecidos pelas energias do novo ciclo. Confira a lista:

Dragão: Irão retornar às suas raízes, reconectando-se com sua origem ou criando um novo refúgio. Deixarão de acumular quilômetros nos céus e passarão a viver com os pés no chão, encontrando estabilidade e reafirmando sua dignidade.

Búfalo: Experimentará uma sensação de alívio e reconciliação. Será um ano para curar feridas do passado, deixando rancores e brigas para trás. A relação com a Cobra será harmoniosa, trazendo grandes surpresas.

Galo: A Cobra será sua aliada em vários aspectos: amiga, parceira, confidente e cúmplice. Este será um período de cura profunda, no qual também receberá apoio para seus projetos futuros.

Coelho: Sob a influência da Cobra, este signo recuperará o ímpeto para seguir em frente. A partir de 29 de janeiro, terá o vento a seu favor, permitindo retomar sonhos pendentes, realizar viagens – físicas e imaginárias – e desfrutar de muita sorte.

