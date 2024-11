Os signos comprometidos que precisam ter cautela com desentendimentos

O mercúrio retrógrado que dura até 16 de dezembro pode trazer desentendimentos para alguns casais. Descubra como lidar com isso da melhor forma:

Áries

Resolva com calma asa pequenas discussões para que elas não se tornem grandes. É preciso ouvir mais e colocar a união a frente do orgulho. Planeje coisas boas juntos e se apoiem mais.

Touro

É preciso ter cautela com desentendimentos e problemas que surgem mais na mente do que na vida real. Pense sempre em se comunicar com clareza e seja mais paciente para ouvir e não afogar o outro com palavras.

Leão

É importante lidar com as tensões que aparecem com sabedoria e maturidade, principalmente se elas envolvem os ciúmes. Tirem um tempo para viver a dois e não se distanciem, pois é hora de fortalecer o entendimento e a conexão.

Virgem

As emoções podem ficar a flor da pele e é preciso manter a mente no lugar para não julgar de forma equivocada quem ama. Será uma etapa de abandonar os passados dolorosos e começar a viver o presente para reviver a paixão e cumplicidade em sua união.