Confira as revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (28)

Confira aqui as revelações do tarot, nesta quinta-feira (28), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

A carta“Temperança” do tarot revela que a abundância e a harmonia prevalecerão nesta fase. No entanto, é importante ter cuidado com as fofocas, sua luz é invejada por algumas pessoas.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A carta “A Roda da Fortuna” destaca que não existe mal que não venha para o bem, é hora de movimentar energias positivas a seu favor. No caminho, também encontrará novas oportunidades de emprego e possibilidade de melhoria no campo finaceiro.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Sua carta de Tarot é “O Mágico”, que indica que você terá poder e mudanças positivas. Siga o bom caminho em todos os aspectos, evite fofocas e mal-entendidos

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

No tarot, você obteve a carta “A Estrela”, que significa confiança e determinação, já que você está em uma fase decisiva para atingir seus objetivos. Nunca é tarde para realizar o seu plano de vida, procure novas oportunidades de rendimento que se apresentarão sem problemas.

