Imprimir nossas roupas em casa? Esta é a nova tendência de impressão 3D que está decolando na moda

A impressão 3D, uma tecnologia que vem evoluindo desde a década de 1980, está finalmente recebendo a atenção que merece neste século 21, especialmente na indústria da moda.

ANÚNCIO

Os avanços tecnológicos e a investigação de novos materiais estão a consolidar a impressão 3D como uma ferramenta crucial para o futuro das tendências, que poderão chegar até às nossas casas dentro de vários anos.

Esta é a nova tendência de impressão 3D de roupas

Embora por enquanto só esteja implementado em larga escala, nas fábricas de grandes marcas e seu uso ainda esteja em aperfeiçoamento, os especialistas sonham que o usuário comum possa imprimir seu look em casa sem problemas.

A ideia dos especialistas é que futuramente possamos estampar nossos looks personalizados (Cortesía)

A possibilidade de imprimir roupas e acessórios em 3D não só traz benefícios ao nível da redução do desperdício têxtil, mas também ajuda a evitar erros de estampa, o que se traduz numa maior eficiência e precisão na produção de vestuário. Esta técnica não só é sustentável, como também promove a inclusão na moda ao permitir a criação de coleções adaptadas a vários tipos de corpo e públicos.

Já imaginou um futuro onde cada peça seja estampada sob demanda, eliminando assim o excesso de desperdício e ajustando-se perfeitamente às medidas de cada cliente? Esse futuro é o que imaginam especialistas como Julia Koerner, citada pelas Ediciones Sibila.

A indústria está evoluindo para a impressão 3D (Freepik)

Na verdade, eles vislumbram um cenário em que materiais reciclados, mesmo provenientes de roupas descartadas, sejam utilizados como insumos para impressoras 3D. Esta prática não só ajudaria a reduzir o desperdício, mas também introduziria um novo nível de circularidade na indústria da moda.

No calçado, as marcas líderes do setor estão a explorar novas formas de inovação através do desenvolvimento de protótipos impressos em 3D, incluindo palmilhas e solas de tênis. Gigantes como Adidas, Nike e New Balance já utilizam esta tecnologia para criar produtos que falam do potencial que tem.