O que são ‘camisas de lenhador’? Esta peça está de volta à moda e promete um look mais chique

A camisa de lenhador, que foi um ícone de 2010, voltou e não poderia ser outra senão a própria Jennifer Lopez para inaugurar esta nova tendência.

ANÚNCIO

Existem peças na moda que acabam sendo cíclicas e que são espanadas em certas estações do ano, entre elas as capas e claro, esse tipo de camisa tão querida quanto seguida por mulheres que buscam toques frescos e modernos ao seu olhar.

Por isso, a camisa de lenhador é, como todos os anos, uma das preferidas para climas nublados e até chuvosos, então se você está decidida a mudar o visual, esse tipo de peça pode ser perfeita para você.

As camisas de lenhador voltam a ser tendência nesta temporada Foto: Canva (Foto: Canva)

O que são camisas de lenhador?

As camisas de lenhador estarão na moda nesta temporada, e quem melhor do que Jennifer Lopez para lançar uma das tendências mais seguidas de 2010, que ficou famosa por ícones como Jennifer Aniston e até pela própria Hailey Bieber.

Na realidade, este tipo de peça dispensa apresentação adicional, bastando dar uma rápida olhada para saber qual é o desenho que a caracteriza, que nada mais é do que um desenho xadrez que também é conhecido como escocês e costuma ter texturas assim como a Flanela, além disso, sua paleta de cores normalmente é vermelha, mas também pode ser marrom, branca ou bege.

Se você procura um visual fresco e renovado para o seu estilo, então optar por uma camisa de lenhador pode ser uma ótima ideia para o seu próximo look, que também proporciona aquele ar casual e rebelde que só faz seu estilo se destacar.

Camisas de lenhador em tendência Pinterest (Pinterest)

Como usar a camisa de lenhador da moda?

Não se preocupe, combinar esse tipo de roupa é muito mais fácil do que você imagina, então aqui vão algumas dicas que podem te ajudar no seu próximo look.Tenho certeza que você vai querer experimentar pelo menos uma na próxima vez que estiver procurando um look casual, mas com detalhes que se destacam.

ANÚNCIO

Não tenha medo, essa peça é quase tão versátil quanto o jeans, aqui deixamos alguns looks e combinações diferentes que vão te ajudar e mostrar que existem mil maneiras de adicionar essa camisa aos seus looks.

Look elegante com camisa de lenhador

Sim! A camisa lenhador também tem um toque elegante, por exemplo, aqui combinou-se com uma saia lápis e scarpins, ou, se não procura algo muito curto ou office, combine com um colete peludo, jeans ou leggings e botas longas.

Camisas de lenhador em tendência Pinterest (Pinterest)

Look casual com camisa de lenhador

Para um look casual, o jeans é quase obrigatório, combine os folgados como o da Jennifer Lopez e adicione tênis branco, você também pode combinar uma camisa e adicionar uma minissaia, tênis e meias longas, a cereja do bolo são os óculos de Sol.

Camisas de lenhador em tendência Pinterest (Pinterest)

Look glamoroso com camisa de lenhador

Se o que você quer é se destacar, então dê um toque especial na camisa de lenhador, você não precisa usá-la como peça de roupa, mas como acessório, por exemplo, esse estilo com camiseta, biker, calça larga e botins metálicos ou num look totalmente preto com a camisa para que seja a única coisa que se destaque.