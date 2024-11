Nike Kobe 9 Elite Low Protro ‘Halo’: reviva a essência da lenda da NBA com estes tênis icônicos

A Nike reacendeu a chama do legado de Kobe Bryant. A casa Beaverton lançou o lindo Kobe 9 Elite Low Protro ‘Halo’. Esta reformulação do icônico nono modelo exclusivo do lendário jogador da NBA destaca-se pela sua estética minimalista e tecnologia de ponta.

O foco do design recai sobre a parte superior, confeccionada em Flyknit branco, tecido leve e respirável que proporciona um toque elegante e contemporâneo. Este estilo decotado é complementado por sobreposições tonais perfeitas, oferecendo suporte excepcional sem sacrificar o conforto, de acordo com avaliações do GOAT.

Nike Kobe 9 Elite Low Protro 'Halo'

Entre as inovações técnicas, a tecnologia Flywire da Nike garante um ajuste firme no meio do pé, ideal para movimentos dinâmicos em quadra. Além disso, o contraforte de fibra de carbono proporciona estabilidade lateral, crucial para as rápidas mudanças de direção que caracterizam o estilo de jogo popularizado por Kobe.

A entressola, confeccionada em espuma leve, além de contribuir para o conforto do calçado, mantém a uniformidade do design monocromático. Este detalhe faz do Kobe 9 Elite Low Protro ‘Halo’ uma peça versátil, tanto para os amantes do basquete como para os fãs do streetwear.

Nike Kobe 9 Elite Low Protro 'Halo'

O lançamento deste modelo não só destaca o compromisso da Nike com a inovação e o estilo, mas também presta homenagem à carreira e ao impacto de Kobe Bryant, dentro e fora das quadras. O Kobe 9 Elite Low Protro ‘Halo’ se consolida como uma proposta que combina funcionalidade de alto desempenho com estética impecável, perfeita para quem busca reavivar o espírito competitivo de uma lenda.

Este lançamento reitera como o legado de Kobe continua vivo, inspirando as novas gerações a atingirem todo o seu potencial, um passo de cada vez.

Quanto ao preço, depois de analisar sites como eBay, Amazon e alguns especialistas em tênis, descobrimos que eles estão entre US$ 280 e US$ 350.

Nike Kobe 9 Elite Low Protro 'Halo'