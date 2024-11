Nada mais de castanhos? O ‘loiro areia’ promete trazer brilho e juventude ao rosto em qualquer estação

Logo após o final do ano começam as mudanças no visual como forma de encerrar uma etapa, por isso geralmente são as épocas em que as mulheres mais visitam os salões de beleza.

Assim, as tendências de coloração de cabelo tornam-se mais relevantes, e é graças a diversas celebridades que vemos qual será a virada que poderíamos esperar no próximo 2025, entre elas, a cor de cabelo que Lindsay Lohan exibiu, que tem chamado a atenção para o mudanças em seu rosto, parecendo ainda mais jovem e bonita do que antes.

Cor de cabelo sandy blonde ou loiro areia Pinterest (Pinterest)

Como é a cor do cabelo loiro areia?

As loiras estão novamente na moda, e se você é uma das fiéis defensoras desse tom de cabelo, então deixamos aqui a cor que promete arrasar e que é o complemento perfeito para balayage, então, se você adora esse tipo de técnicas, você acabará chegando ao lugar certo.

O loiro areia que Lindsay Lohan assumiu e levou ao topo como seu principal embaixador, então essa cor é para você, pois é o ponto médio entre os tons loiros frios e quentes que se caracteriza por uma textura de linho que pode ser acinzentado ou amarelo.

Esse tom de cabelo fica no meio entre o dourado e o bege e é perfeito para um final de ano perfeito. Também é elegante e será tendência no próximo 2025, então não tenha medo e dê aquele passo que você tanto esperava. muito para uma mudança de visual no cabelo, chique e ousado.

Quem combina com a cor de cabelo loiro areia?

Para saber a cor do cabelo que melhor se adapta ao seu tom de pele, o melhor é sempre consultar um colorista especialista. Porém, segundo artigo publicado pela ‘Vanitatis’, o loiro areia é uma cor muito nobre e fica muito bem para todos:

“Graças aos seus tons quentes e à delicada cor arenosa, adapta-se a todos os tipos de pele e, como se não bastasse, é muito mais fácil de manter do que as loiras tradicionais”, disseram os coloristas Toni & Guy a Vanitatis.

Isso não é tudo, pois é uma cor de cabelo que, além de se adaptar a qualquer tom de pele, também é ideal para todas as texturas de cabelo, sejam lisos, cacheados ou ondulados. Lembre-se que as loiras exigem mais manutenção, além de ser sempre. recomendado não ter uma base de cabelo escura.

Se você ainda não decidiu, talvez assistir celebridades como Jennifer Aniston, Hailey Bieber e Lindsay Lohan faça você mudar de ideia para aderir à tendência que promete ser uma das mais seguidas até 2025.