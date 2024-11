5 maneiras de usar tênis em 2025 se você tiver mais de 40 anos e podem até ser usados ​​para ir trabalhar

Assim você pode parecer elegante e moderna com tênis aos 40 ou mais

O tênis será um dos calçados mais usados em 2025 e poderá ser usado por mulheres de 20 a 40 anos ou mais.

E muitas mulheres pensam que depois dos 40 não podem mais usar tênis, mas é possível fazê-lo em looks elegantes que podem ser usados até para ir trabalhar.

É por isso que deixamos aqui algumas formas que serão tendência no próximo ano para usar estes sapatos com classe e se destacar aos 40 anos ou mais.

5 maneiras de usar tênis em 2025

Vestido midi com blazer e tênis

Uma forma elegante, confortável e moderna de usar tênis aos 40 anos é com um vestido midi justo e solto, dependendo do look que você deseja.

E complemente esse look com um blazer e uma bolsa pequena e chique, e você terá um look rejuvenescedor que vai deslumbrar até no escritório.

Calça de alfaiataria e suéter com tênis

Você também pode usar um look elegante composto por calça de alfaiataria com suéter, ideal para sair para passear, ir ao trabalho ou até mesmo para um encontro.

Complemente esse look com tênis branco e bolsa grande ou pequena, dependendo de onde você for, e joias que elevem o visual.

Jeans com camisa e tênis

Outro look com o qual você vai ficar confortável, moderno e chique é combinar jeans, seja mom, skinny, perna larga ou qualquer outro com uma camisa.

Use este look que pode ser útil para o trabalho, um passeio, uma ida ao cinema ou mais com um tênis e uma bolsa que te destaque.

Leggings com jaqueta jeans e tênis

Se você quer rejuvenescer e parecer moderno aos 40 anos, pode usar legging preta com top ou camiseta e jaqueta jeans.

Claro, combine esse look com tênis branco e acrescente também acessórios que elevem ainda mais o visual.

Saia midi e suéter com tênis

Para algo mais elegante e igualmente confortável, você pode usar uma saia midi semijusta com um suéter para usar por dentro da saia.

Complemente com uns tênis e acrescente joias e uma bolsa chique que vão te ajudar a ser a mais linda em 2025.