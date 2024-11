O que são unhas chevron, tendência para fechar o ano e que até celebridades como JLo exibem

As unhas são parte essencial da moda e da beleza e JLo sabe disso muito bem. Além de ser reconhecida pelo seu talento musical, ela é um ícone de estilo que sabe marcar tendências em todos os momentos, como fez com suas unhas chevron.

Esse desenho geométrico está na boca de todos e chegou para fechar o ano com glamour e sofisticação, nos obrigando a fugir dos modelos repetitivos e clássicos.

O que são unhas chevron?

Em recente aparição no Governors Awards, JLo usou uma manicure suave com pontas em formato de chevron, um estilo inovador que foge dos tradicionais formatos retos ou curvos, explica Glamour.

Tom Bachik, o talentoso artista de unhas encarregado de criar esse look, usou um esmalte nude transparente para um acabamento sutil e elegante. Mais tarde, ele adicionou um toque de marfim leitoso e perolado em forma de V que elevou ainda mais a sofisticação do design.

Esta versão luxuosa do padrão chevron prova que o estilo pode evoluir e se adaptar às últimas tendências. Jennifer Lopez e Tom Bachik têm experimentado diferentes designs de unhas que nos cativam para o próximo ano.

O padrão em V invertido característico do chevron cria um efeito ziguezague que pode ser interpretado de diversas formas, seja com curvas suaves ou com um V bem definido como no caso do JLo, mantendo um estilo minimalista e elegante.

As unhas Chevron se tornaram tendência estrela para fechar o ano com estilo e sofisticação. Se você procura uma forma de se destacar e mostrar sua personalidade através da manicure, atreva-se a experimentar este design ousado que conquistou até as celebridades mais exigentes do mundo da moda e da beleza.