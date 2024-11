Adeus tênis branco! Os metálicos vão estar na moda: prometem elegância e um toque original ao seu look

Não há calçado que se compare aos bons tênis, a sua utilidade, versatilidade e capacidade de elevar um look fazem deles o básico que reina em todas as estações, independentemente da evolução das tendências do momento.

Aliado de qualquer look e grande testemunha de diferentes aventuras, o tênis é o básico impossível de ignorar e também em constante transformação, por isso suas cores básicas como o preto e o branco ficam em segundo plano para apostar em uma nova textura. , que não é nem mais nem menos que metálico.

Tão criticado por Carolina Herrera mas tão aclamado pelo grande público, o calçado básico para se manter confortável e chique, está a sofrer uma nova transformação, e esta é a tendência que, prevê a Vogue, será um sucesso, por isso se a sua é arriscar e tenha o visual mais original, então esta é a opção que você estava esperando.

Tênis metalizados serão tendência na próxima temporada

Este 2024 ficará na memória dos amantes da moda como o ano em que o mundo da moda se transformou ao apostar em looks elegantes que regressam à nostalgia das décadas douradas a partir dos anos 1950.

Assim, ganharam popularidade tênis que pouco víamos no passado, como o Adidas Samba e o Gazelle, que foram tão vendidos que houve um tempo em que acabaram esgotados, mas essa característica fina e sofisticada que é guiada por o eixo do luxo silencioso irrompeu para tirar a coroa do famoso Converse, distanciando seu público desse toque rebelde.

Porém, este calçado sofre uma nova transformação com a mudança de estação e desta vez são os tênis metálicos que se posicionam como uma das tendências mais fortes para fechar o ano com chave de ouro.

Sim, estes tênis, que incluem detalhes prateados ou dourados com efeito metálico, serão os que reinarão ao longo destes meses, mas não se preocupe, são mais chiques do que imagina.

Como combinar tênis metalizados?

Aqui mostramos algumas propostas de looks que você pode copiar para combinar tênis metálicos que você goste, você vai perceber que são muito mais fáceis de usar do que você imagina.

Tênis metalizados para um look elegante

Para um look elegante lembre-se de combinar cores neutras. Neste caso temos um preto e branco composto por colete, camisa e calça, brincando com os contrastes, acrescentando um toque de cor com o tênis metalizado. Por outro lado, a proposta chique reside na utilização de um blazer oversized como vestido e sapatos metálicos aos quais foram acrescentadas algumas meias.

Tênis metalizado para um look casual

Para um look casual o jogo de combinações é infinito, mas aqui deixamos a opção com shorts e suéter esportivo ou um moletom oversized com saia plissada e tênis metalizado para algo muito mais sedutor.

Tênis metálicos para um look glamoroso

Finalmente, quer viva em climas muito quentes ou frios, aqui estão duas opções perfeitas. A primeira com trench coat e saia longa, enquanto a segunda traz saia de renda e transparências da tendência com camisa esporte e a cereja do bolo, um tênis metalizado.