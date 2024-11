3 signos se preparam para receber as fortes energias de Mercúrio retrógrado

É o último Mercúrio retrógrado de 2024, que começa na terça-feira, 26 de novembro, e termina no dia 15 de dezembro, portanto será uma etapa de reflexão e análise para os três signos do zodíaco. Cada um terá que fazer a sua parte para superar todos os obstáculos e neutralizar as fortes energias que a ‘retrogradação’ atrairá.

Gêmeos

21 de maio a 20 de junho

Os nativos deste signo devem preparar-se com muita paciência e tolerância para suportar os encargos que a tomada de decisões profissionais acarretará. A comunicação não será 100 por cento, mas com boas estratégias e timing, você conseguirá superar alguns desafios. O respeito e a confiança nas decisões familiares serão fundamentais neste retrocesso, que será uma etapa muito curta e levará à reflexão.

Virgem

23 de agosto a 22 de setembro

Estarão mais emotivos do que nunca, por isso é necessário controlar os impulsos e ter força suficiente para superar grandes desafios. A retrogradação o levará a entender que você aprende com o mal e com o bom e a endireitar o caminho que é tortuoso para seguir em frente e alcançar os objetivos propostos. A família será um apoio importante, desde que você controle seu caráter nos momentos de dificuldade e deixe que a generosidade e a humildade estejam em seu coração.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

É uma etapa de reflexão e análise, de compreensão de que os erros cometidos podem ser corrigidos e que é necessária força para superar qualquer desafio que surgir no seu caminho. A comunicação familiar não será das melhores e por isso os nativos deste signo devem promover a harmonia entre os seus entes queridos. Respire profundamente nos momentos de dificuldade e faça da generosidade e da gentileza as melhores armas para avançar nesta etapa.