Confira as mensagens deste sábado (23) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje destaca: Um pensamento positivo, combinado com um passo firme à frente, pode ser o caminho para alcançar, pelo menos, um dos nossos objetivos.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

Nesta fase, o tarot destaca a necessidade de encontrar equilíbrio e harmonia. Talvez seja hora de resgatar sua capacidade de lidar com a realidade de forma mais objetiva, especialmente em alguma situação específica. Confie na sua inteligência e no seu discernimento.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Liberte-se do medo, deixe seus complexos para trás. Serão dias de muita energia positiva para você começar a crescer profissionalmente.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

Encontrar harmonia entre o material e o espiritual é essencial. Podemos viver com conforto e, ao mesmo tempo, crescer espiritualmente. Sem trabalhar esses dois aspectos, nunca nos sentiremos plenamente realizados.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

Um período de renovação e novas experiências está chegando. Receba tudo de braços abertos e com um sorriso no rosto. Este não é o momento de julgar, mas de sentir com alma e coração. Tudo o que a Vida nos oferece é como um empréstimo, e somos apenas depositários fiéis.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Aproveite a energia do momento como se não houvesse amanhã — afinal, não sabemos se haverá mesmo! Demonstre sua gratidão e seus melhores sentimentos de maneira clara e entusiasmada.

