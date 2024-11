Travis Scott continua a entrar no mundo dos tênis com seu novo Jordan Jumpman Jack TR ‘Dark Mocha’

Travis Scott volta a juntar-se à marca de ‘Sua Majestade’, Michael Jordan, para lançar uma colaboração brutal de ténis que misturam estilo urbano com conforto.

ANÚNCIO

Os Jordan Jumpman Jack TR ‘Dark Mocha’ são ténis que combinam a estética única do rapper com o design funcional da linha Jumpman. Este modelo destaca-se pelos tons terrosos e pela personalização icónica, marcando a estreia de Travis Scott com esta silhueta exclusiva, segundo a GOAT.

A parte superior do sapato é feita de uma mistura de lona preta respirável e sobreposições de nobuck marrom, proporcionando um design elegante e versátil. O icônico Swoosh invertido, marca registrada das colaborações La Flame, é feito de camurça preta e está localizado na lateral, proporcionando um toque único que os fãs reconhecerão instantaneamente.

Jordan Jumpman Jack TR 'Dark Mocha'

Jordan Jumpman Jack TR 'Dark Mocha'

Entre os detalhes notáveis, a língua apresenta a marca Jumpman tonal, enquanto um logotipo sorridente do Cactus Jack adorna o calcanhar traseiro.

Outra homenagem a Travis Scott é a inscrição “TS” bordada na tira ajustável do antepé, um elemento que combina estilo com funcionalidade.

Abaixo, o tênis apresenta uma sola de borracha preta decorada com um gráfico “Jack” superdimensionado, que envolve uma entressola de espuma preta. Este design garante durabilidade e tração, características essenciais para o dia a dia ou atividades esportivas.

Jordan Jumpman Jack TR 'Dark Mocha'

O Jordan Jumpman Jack TR ‘Dark Mocha’ não só reflete a visão criativa de Travis Scott, mas também reafirma a sua capacidade de redefinir o estilo de rua. Este lançamento é um exemplo claro de como a música e a moda podem se fundir para criar peças únicas e memoráveis.

Em breve estará disponível em lojas selecionadas, prometendo se tornar objeto de desejo tanto de colecionadores quanto de amantes de colaborações de alto nível. O custo, como todos os tênis Travis Scott, será alto. Em princípio, começará em US$ 350.