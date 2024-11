Já sabemos quais são as unhas mais femininas para 2025 e só as audaciosas vão usá-las

Unhas com pedraria

A inspiração para as tendências de manicure para 2025 já veio de JLo e de seu talentoso design de unhas, Tom Bachik. Porém, apenas os mais ousados se aventurarão a seguir o exemplo da diva do Bronx.

Também conhecida como ‘unhas de joias’, é uma técnica que transforma as mãos em autênticas obras de arte, emulando o brilho e a opulência das joias mais preciosas. Diferentemente de uma manicure convencional, esse estilo envolve a aplicação de strass, cristais e detalhes metálicos que proporcionam um acabamento tridimensional.

Assim é a nova tendência de unhas, segundo JLo

Neste look, as unhas são adornadas com diversos elementos que vão desde pequenas pedras preciosas, pérolas, até apliques de ouro ou prata que recriam a aparência de joias genuínas.

JLo usou suas unhas de forma luxuosa, combinando base branca com aplicações 3D de cristais Swarovski para um toque extra de glamour, além de flocos metálicos para brilho perfeito, pó cromo e tinta gel cromo prata para um acabamento metálico e elegante, como conforme explicou o artista em suas redes sociais, captando a atenção e elogios dos internautas que se apaixonaram pelo visual.

JLo presumió una manicura que robó miradas | La famosa sigue la tendencia de uñas joya (@tombachik/Instagram)

A popularidade das unhas com joias cresceu consideravelmente graças a celebridades como Megan Fox, que as usaram em tapetes vermelhos e eventos de alto nível. Esta tendência deverá continuar reinando em 2025, especialmente em ocasiões especiais como casamentos, festas e eventos importantes.

Uma das características mais marcantes da manicure joia é a versatilidade, pois permite personalizá-la de acordo com seu estilo e preferências.

Desde designs minimalistas com alguns cristais até unhas totalmente revestidas de strass, há opções para todos os gostos. Além disso, este estilo é ideal para as festas de fim de ano, proporcionando um toque festivo e glamoroso que com certeza não passará despercebido.