Esqueça os blazers! A ‘jaqueta puffer’ é tudo que você precisa nesta temporada: veja como usá-la

Para parecer elegante, esqueça os blazers, se você se considera uma mulher que gosta de optar por novas propostas e experimentar novos estilos, então os casacos puffer serão a opção perfeita, da estética ao conforto.

ANÚNCIO

Assim, celebridades como Jennifer Aniston e Jennifer Garner têm chamado a atenção graças a esta peça que nada mais faz do que dar um toque leve e moderno a qualquer look com que se complemente, por isso aposte neste tipo de casaco que faz qualquer um se virar para te ver.

As ‘puffer jackets’ serão tendência para a próxima temporada Pinterest (Pinterest)

Jaquetas puffer serão tendência na próxima temporada

Não opte pelo clássico, dê um toque diferente ao seu look com jaquetas puffer, se você ainda não sabe o que são, aqui mostramos como usá-las como uma verdadeira diva especialista em moda, e são confortáveis, versáteis, e existe um adequado ao gosto de cada mulher.

Se você não sabe o que é uma jaqueta inflável, não se preocupe, tenho certeza que você já viu uma na rua em algum momento e pode até ter feito parte do seu guarda-roupa, e se caracteriza por ser um tipo de jaqueta acolchoada.

A Glamour definiu-o como: “Um híbrido entre uma nuvem acolchoada e um colete salva-vidas”, que é utilizado para desportos de inverno como o esqui, mas que, graças a marcas como Moncler, se tornou sinónimo de elegância e sofisticação.

As ‘puffer jackets’ serão tendência para a próxima temporada Pinterest (Pinterest)

Como combinar ‘jaquetas puffer’?

Combata as baixas temperaturas com um casaco puffer que nada mais faz do que adicionar glamour ao seu estilo e que fará com que todos ao seu redor se voltem para olhar para você, sejam eles muito longos ou curtos cinza, vão fazer você vencer o frio da maneira mais chique.

Se você gostaria de adicionar esse tipo de jaqueta ao seu look, aqui mostramos porque você não deve ter medo de um pouco de volume, pelo contrário, se fizer com o equilíbrio indicado, verá que é uma das opções mais chiques para seu look, mesmo que você esteja em um local com clima chuvoso ou nublado, é um sonoro sim para qualquer ocasião.

ANÚNCIO

Jaqueta puffer para um visual elegante

Um look total black é sempre um sim, principalmente para ficar elegante, neste caso uma jaqueta puffer oversized com bota polaina e a cereja do bolo, óculos escuros pretos, por outro lado, temos um toque de cor com uma jaqueta puffer rosa , vestido preto e meias de cristal pretas.

Como combinar ‘puffer jackets’? Pinterest (Pinterest)

Jaqueta puffer para um look casual

Dê um toque de cor ao seu look com jaquetas puffer, por exemplo em roxo ou rosa, que foram combinadas com peças que resultam em color block, acrescente jeans ou tênis para proporcionar conforto.

As ‘puffer jackets’ serão tendência para a próxima temporada Pinterest (Pinterest)

Puffer hacker para um look glamuroso

Em estilo silencioso e luxuoso, combine sua jaqueta puffer com peças na cor camel, seja com as peças de cima ou com botas UGG, você vai parecer uma verdadeira diva.