Confira as revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta quinta-feira (21)

Confira as novas revelações do tarot, nesta quinta-feira (21), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

A carta “A Torre” do tarot de hoje revela que terá novos caminhos no campo profissional. No entanto, ão tenha medo dos desafios, a sorte está com você.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

No horóscopo do tarot você tem “O Diabo”, revelando que terá a sorte de uma nova oportunidade de trabalho. Neste momento, a sorte em alta bate à sua porta.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

A carta “O Imperador” anuncia um período de grande influência e oportunidades, prepare-se para receber o apoio de figuras importantes que lhe abrirão portas em projetos cruciais. Lembre-se de manter a discrição e evitar a inveja, sua discrição será sua melhor aliada.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

A carta “O Mágico” confirma que você está em um momento de poder, sua intuição e habilidades estão aguçadas, você está colhendo os frutos do seu esforço.

