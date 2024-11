Confira as revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (21)

Confira aqui as revelações do tarot, nesta quinta-feira (21), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

No tarot você obteve a carta “Ás de Ouros”, significando que você terá a vitória em mãos, mas evite falar sobre seus sucessos, fique longe de pessoas negativas. Fique atento.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

No horóscopo do tarot aparece a carta “O Louco”, então tome cuidado com pessoas poderosas no trabalho, tente não se meter em encrencas. Não fale sobre seus planos, seja discreto.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

A carta “Temperança” do tarot indica que é hora de você renovar as energias e não ficar estagnado. Uma fase de sorte em alta virá, tente não se sabotar.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A carta “O Julgamento” de hoje indica que você terá sorte dupla em questões jurídicas e mudanças positivas de emprego. Então aproveite esta fase positiva.

Texto com informações do site Hindustan Times