Adeus delineado preto! O vermelho é a tendência surpreendente: veja como usar para rejuvenescer o olhar

No mundo da moda há uma série de básicos que parecem ao mesmo tempo inquebráveis, como é o caso do jeans, que é a peça casual por excelência, ou em termos de salões de beleza, o balayage é o preferido, mas no mundo da maquiagem, o preto desempenha um papel crucial no realce dos traços.

ANÚNCIO

Seja para cílios, sobrancelhas e delineador, a cor preta é básica em qualquer maquiagem, mas há quem comece a romper com esse padrão, tentando fazer com que as mulheres optem por novas alternativas tão pouco exploradas que os benefícios de outras são cores desconhecidas.

As mudanças têm sido percebidas muito mais no rímel, com cores fantasia como roxo, rosa ou azul, mas em termos de delineador os tons foram se diversificando gradativamente, e nesta temporada que se aproxima as férias, os especialistas recomendam apostar em algo novo, portanto o vermelho é um dos favoritos para reinar nestes próximos meses.

Tendência em delineado vermelho para os olhos Pinterest (Pinterest)

Delineador vermelho será tendência nesta temporada

Por isso, o delineador vermelho está se tornando a cor tendência que você não pode perder e que promete ser um concorrente digno do preto, a mesma cor que há anos continua sendo a preferida de qualquer maquiagem.

Se você é daquelas que não tem medo de um pouco de cor, então aderir à tendência do delineador vermelho pode ser uma das opções perfeitas para você, e você saberá que além de ficar bonito, tem mais benefícios do que você imagina. , Ajuda a rejuvenescer o visual, proporciona sensualidade e é até uma alternativa para mulheres morenas claras e pele bronzeada.

Além disso, realça a cor do seu look e porque não, ajuda a combater o preto chato, sendo uma opção perfeita para mulheres com alma criativa, que já experimentaram delineadores como os com glitter, metálicos, neon ou até brancos.

Como usar delineador vermelho?

Esse tipo de delineador é marcante e sedutor por si só, por isso não é necessariamente uma maquiagem usada nas festas de fim de ano, mas sim uma alternativa para quem busca dar um toque fresco e moderno ao look, omitindo, embora seja um pouco, o preto.

ANÚNCIO

Embora não proporcione o mesmo drama do preto clássico, se o equilíbrio for importante, você pode tornar seu look protagonista com um pouco de gloss ou usar um batom sensual que o complemente.

Com apenas um toque de vermelho

Se você não quer se livrar completamente do preto, colocar uma linha vermelha embaixo pode ser um bom começo. Também é uma combinação atraente, sedutora e elegante, então se você está procurando algo chique, esta opção é para você.

Tendência em delineado vermelho para os olhos Pinterest (Pinterest)

Um contorno sedutor

Opte por um delineador sedutor que inclua algumas sombras para dar profundidade ao olhar e deixar o efeito dos olhos muito maior. Nesses casos, foi usado rímel vermelho para realçar a maquiagem.

Tendência em delineado vermelho para os olhos Pinterest (Pinterest)

Substitua o preto por algo criativo

Toques leves e detalhes se você quiser algo que pareça criativo e perfeito para uma festa, no primeiro caso é um delineador com leves toques de vermelho e detalhes de strass, enquanto o segundo é um básico com lábios dramáticos.