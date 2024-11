A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta A Morte

Cuidado com a influência de pessoas superficiais em sua vida e também não aceite permanecer em lugares onde é desdenhado. Se você for consciente em suas ações, poderá sair ganhando e não será prejudicado, mas é preciso atenção. Cuidado com terceiros tentando atrapalhar a sua vida.

Capricórnio - Carta da Estrela

Esteja sempre preparado para as reviravoltas da vida e as decisões que precisam ser tomadas. É um momento de plantar boas ações e intenções para poder colher o melhor. Abra o coração para trilhar o caminho do bem e buscar curas emocionais que farão toda a diferença.

Aquário– Carta Os Amantes

Cuidado para não ser confundido, mas também evite ser a confusão na vida amorosa dos outros. É um período de muitas mudanças de ideias e sentimentos, o que torna ainda mais difícil a decisão de iniciar um relacionamento ou dar um novo passo esperado dentro de um compromisso; o problema mora nessa incerteza e as respostas devem ser buscadas e dialogadas.

Peixes - Carta A Morte

Momento de finalizações e que marca uma fase em que a verdade é revelada. Fique atento ao que sente, pensa e intui, pois mensagens importantes chegam para ajudar a colocar ponto final ou lidar com o encerramento de algumas relações, hábitos e realidades que já foram importantes em sua vida. Lembre-se que de tempos em tempos a vida precisa se movimentar e renovar para que o novo possa realmente entrar; e isso só é possível quando o velho deixa de ocupar seu valioso espaço.