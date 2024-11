O verão vem aí: Conheça os perfumes femininos mais FRESCOS e DURADOUROS para usar nos dias quentes

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

ANÚNCIO

No entanto, o que muitas pessoas provavelmente não sabem é que, algumas fragrâncias são mais adequadas para determinadas épocas do ano. Por exemplo, no verão, é ideal escolher perfumes com aromas frescos e duradouros.

Sendo assim, que tal conhecer agora mesmo as opções que não podem faltar na sua penteadeira nos dias quentes que se aproximam? Confira 5 a seguir, retirados do portal Soy Carmín [texto em espanhol]:

Eau Rihla, de Diptyque

Inspirado nas viagens que Ibn Battuta fez pelo Oriente Médio, este perfume cria uma atmosfera de misticismo com suas notas de rosa, açafrão e baunilha, combinadas com madeiras Atlas, íris e um toque de framboesa e couro.

Libre Intense, de YSL

Dentro deste perfume você encontrará essência de orquídea, flor de laranjeira, jasmim, sambac, lavanda, além de baunilha suave e um âmbar brilhante e ousado, resultando em um perfume ideal para usar em uma noite de verão.

Tobacolor, de Christian Dior

Como o nome sugere, o perfumista que criou este perfume envolveu o cheiro do tabaco com notas doces e frutadas que lhe conferem um caráter alegre. Entre as notas você encontra pêssego, ameixa doce, chocolate caramelizado e alcaçuz.

Tubéreuse Nue, de Tom Ford

A flor tuberosa é o coração deste perfume, que se mistura finamente com jasmim, lírios, um toque de camurça, além de almíscar, pimenta e patchouli que trazem um toque de sensualidade a cada dose do aroma ao seu corpo.

Mon Guerlain Sparkling Bouquet, de Guerlain

Este perfume é inspirado na mulher forte, sensual e livre, por isso suas notas buscam transmitir justamente isso. Aqui você encontra jasmim, sambac, lavanda e baunilha, que a fazem querer experimentá-lo a qualquer custo.