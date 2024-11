Confira as revelações do tarot para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta terça-feira (19)

Confira as revelações do tarot, nesta terça-feira (19), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Para alguns, uma atividade paralela pode fornecer renda adicional. Aproveite as oportunidades para expressar seus sentimentos românticos e fortalecer seu relacionamento.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Se as finanças estiverem apertadas, pode ser sensato adiar grandes investimentos ou compras. Um simples jantar e um encontro no cinema podem ser uma maneira divertida de passar o tempo com seu parceiro.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Envolva sua família na tomada de decisões para manter a harmonia e o equilíbrio. O tarot destaca que é importante ser cauteloso com seus gastos para evitar tensões financeiras.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Apesar de uma agenda ocupada, encontrar tempo para seu parceiro fortalecerá seu relacionamento. Manter sua saúde por meio de exercícios regulares e exercícios de respiração profunda é benéfico.

