Confira as revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta terça-feira (19)

Confira as novas revelações do tarot, nesta terça-feira (19), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot recomenda que é importante ter cuidado com diferenças de opinião na sua vida amorosa — elas podem afetar sua paz de espírito. Considere manter um perfil discreto em relação aos relacionamentos para evitar estresses desnecessários.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Financeiramente, você pode ver um influxo de dinheiro de várias fontes conforme seu sucesso cresce. Para aqueles em relacionamentos de longo prazo, o casamento pode estar no horizonte.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Seja cauteloso com dinheiro e evite tentações, especialmente com gastos. Uma conexão emocional mais profunda com seu parceiro pode levar a momentos apaixonados.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Passar tempo de qualidade com seu parceiro pode fortalecer sua vida amorosa. O tarot recomenda manter o equilíbrio adotando uma alimentação saudável e praticando exercícios leves.

Texto com informações do site Hindustan Times