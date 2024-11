Os 3 modelos de casacos ideais para dezembro de 2024 para não ficar com um muito volume no visual

Os casacos são peças de roupa essenciais durante o mês de dezembro de 2024 devido aos fatores climáticos e a escolha do modelo certo pode fazer a diferença no seu look. Se você quer ter estilo sem adicionar volume à sua figura, existem três modelos ideais que você deve considerar.

Cada um oferece um visual único e funcional, adaptando-se a diferentes gostos e necessidades. Com a escolha certa, você pode ficar aquecido e na moda durante o inverno.

Modelos de casacos ideais para dezembro de 2024

Casaco blazer

A capa se posiciona como uma das peças estrela da temporada, competindo com os clássicos casacos de pele. Este estilo elegante e confortável é ideal para quem gosta de experimentar as últimas tendências. Porém, para muitos pode parecer arriscado ou diferente usar capa, pois sabemos que é incomum.

Certifique-se de escolher uma camada que não encurte visualmente sua silhueta se você for baixo e combine-a com roupas justas para equilibrar seu visual.

Capa de chuva

O trench coat (capa de chuva) é um casaco impermeável, com cinto, feito de algodão ou gabardine, ideal para dias de chuva ou de transição entre estações. Este clássico nunca sai de moda e oferece um estilo elegante e funcional que complementa qualquer look. Opte por um sobretudo de qualidade que o acompanhará por várias estações e o protegerá das intempéries, principalmente em tons neutros para que combinem perfeitamente com a parte inferior do seu look.