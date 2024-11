Horóscopo para aceitar mudanças que atraiam progresso na semana de 18 a 24 de novembro

Áries

Será uma semana de sucesso e prosperidade para você. Mudanças positivas estão chegando no trabalho que o ajudarão a sair de uma dívida que o preocupava muito. Você sentirá um grande alívio e iniciará novos projetos que o ajudarão a melhorar financeiramente no futuro.

Touro

Esta semana será uma de muitas mudanças às quais você deve prestar muita atenção, pois disso depende o sucesso ou não do que você quer fazer do seu futuro. Não se distraia com seus objetivos, pois você pode perder as oportunidades que lhe são apresentadas neste momento por não se concentrar. Se você seguir os conselhos, as coisas correrão muito bem.

Gêmeos

Se você tinha em mente começar seu negócio, esta é a semana certa para fazê-lo. Você tem uma luz maravilhosa que o leva ao sucesso, então aproveite esse momento e coloque em ação todas as estratégias que você tinha em mente. Tudo o que você planejou vai se consolidar e você ficará surpreso.

Câncer

Esta semana começa com as melhores vibrações porque está chegando um compromisso, que o universo e a vida abram os caminhos para o amor, para a boa convivência, para a vida familiar. Aproveite este momento para refletir: se há alguém em sua vida com quem as coisas ficaram inacabadas, resolva-as porque o caminho que te espera daqui em diante é de muito amor e bênçãos.

Leão

Você deve tomar uma decisão logo para mudar o que você pensava que estava funcionando até agora. Você deve refletir e ouvir sua intuição para que as coisas saiam como você espera. Reveja experiências passadas e você perceberá que há coisas que você não deve repetir, assim você avançará e verá resultados.

Virgem

Será uma semana com perspectivas de emprego muito boas, então se você quiser aquela promoção, peça, eles vão te dar, ou se você quiser aplicar novas estratégias nos negócios, eles também vão conceder. O universo está a seu favor e você deve aproveitar esse momento. Mantenha uma atitude positiva para manter as coisas indo bem.

Libra

Será uma semana de muito trabalho e muitos confrontos que você terá que superar com paciência, tolerância e boa atitude para que tudo corra bem, apesar de todas as coisas negativas que o cercam. Você tem que ser muito astuto para determinar quem quer avançar e quem não quer. O aviso é seguir na direção certa.

Escorpião

Você começa uma semana com muitos contratempos, mas tem dois elementos a seu favor: tolerância e paciência. Eles o ajudarão a superar cada uma das adversidades que surgirão ao longo do caminho. Você tem que avaliar muito bem as prioridades que escolheu para resolver alguns problemas.

Sagitário

Não permita que dúvidas e inseguranças o invadam na hora de tomar uma decisão de vida. É preciso estar firme para o que está por vir porque as mudanças sempre trazem resistências, mas no final do caminho são necessárias para avançar em todas as áreas da vida, emocionalmente, no trabalho e até nos relacionamentos.

Capricórnio

Serão alguns dias de negócios florescendo, mas você deve ser racional e acima de tudo medido com lucros para poder investir no futuro e realizar novos projetos que lhe permitam seguir em frente. Não negligencie seu parceiro por questões de trabalho, que é quando ele mais precisa de você neste momento.

Aquário

Alguém da sua família, seu pai, está muito preocupado com o que está acontecendo com você e está disposto a ajudá-lo no que você precisar. Deixe o seu orgulho e aceite apoios para que você possa sair dessa situação econômica e trazer paz e tranquilidade para sua vida. Aceite-o para decidir que as bênçãos virão para você.

Peixes

Você deve fazer uma pausa porque está muito sobrecarregado e isso está causando problemas de saúde que devem ser resolvidos imediatamente. É o momento ideal para se libertar dos problemas, curar feridas e deixar o passado de lado para seguir em frente e se preparar para encerrar o ano com muito bons presságios.