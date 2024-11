5 ideias de ‘unhas de diamante’ para as férias de dezembro: ideais para uma manicure glamorosa

As manicure com diamantes falsos, também chamadas de unhas de diamante, são um clássico infalível para usar e deslumbrar na época do Natal, principalmente na passagem de ano.

E os designs feitos com esmaltes brilhantes e pedras cintilantes perfeitamente posicionadas não apenas evocam esta época, mas também há algo inegavelmente glamoroso neles.

As unhas de diamante são uma forma de elevar as suas unhas ao espírito festivo e combinar maravilhosamente com os looks que usamos em cada uma das confraternizações de dezembro.

5 ideias de unhas de diamante para usar na época do Natal

Então, se você está procurando inspiração para unhas que vão chamar a atenção por bons motivos, aqui estão cinco designs de unhas de diamante em estilos diferentes para brilhar.

Unhas diamante champanhe

O champanhe é um dos protagonistas da reta final do ano. Por isso, uma ótima forma de aderir à tendência das unhas de diamante é com um design glamoroso inspirado na bebida.

As unhas diamante são perfeitas para brilhar em cada festa de dezembro | (Instagram)

Unhas de diamante multicoloridas

A manicure francesa é tão versátil que pode ser transformada em um deslumbrante design de unhas de diamante apenas adicionando algumas joias multicoloridas por cima, assim como neste design chique.

As unhas diamante são perfeitas para brilhar em cada festa de dezembro | (Instagram)

Unhas de diamante disco

Os amantes do maximalismo podem optar por um design de unhas de diamante que cobre toda a unha com glitter e apliques cintilantes como mostra esta manicure elegante e marcante.

As unhas diamante são perfeitas para brilhar em cada festa de dezembro | (Instagram)

Pontos de diamante verticais

Quem prefere designs mais minimalistas, mas não menos glamorosos, pode optar por usar unhas de diamante com aplicações verticais sobre base leitosa. O resultado é muito sofisticado.

As unhas diamante são perfeitas para brilhar em cada festa de dezembro | (Instagram)

Unhas diamante de gelo

A natureza na época do Natal é uma grande fonte de inspiração para as manicures. Por isso, uma forma de aderir à tendência das unhas diamantadas é com unhas inspiradas em pingentes de gelo.