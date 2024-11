Simples e saboroso: Smoothie de morango, pera e iogurte natural para ter mais energia pela manhã

O morango é uma das frutas vermelhas mais populares do mundo. Bastante versátil, ele pode ser usado no preparo de diferentes delícias, como, por exemplo, bolos, tortas, mousses, sucos e smoothies.

ANÚNCIO

Contudo, o que muitas pessoas provavelmente não sabem é que, um smoothie de morango, quando feito com os componentes corretos, é capaz de se transformar em uma excelente solução natural para ter mais energia pela manhã.

Por isso, se você precisa de mais energia para realizar suas atividades do dia a dia, abaixo mostramos como fazer um simples e saboroso smoothie a base de morango, pera e iogurte natural que pode ajudar. Agora, confira a receita completa, extraída do portal Soy Carmín:

Ingredientes

- 5 morangos congelados

- 1 pera em pedaços

- 1 copo de iogurte natural

Modo de preparo

Primeiro, lave bem as frutas. Em seguida, corte-as em pedaços pequenos e coloque-as no liquidificador junto com o iogurte natural e gelo a gosto. Misture até obter uma bebida cremosa. Por fim, transfira para um copo e aproveite seu smoothie.