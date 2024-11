O que são coletes de ‘bibliotecária’? A nova tendência que transborda confiança e elegância

Este ano, o estilo old money tornou-se um dos favoritos, já que em 2023, Sofia Richie se tornou o ícone desses looks que mais tarde foram replicados por estrelas como Kylie Jenner, ampliando assim a popularidade desses looks.

Mas a influência deste estilo não veio sozinha, pelo contrário, tornou-se mais forte depois que o luxo silencioso chamou a atenção até de grandes ícones da moda como Carolina Herrera, que propõe o uso de peças minimalistas e sofisticadas em tons neutros e lisos, omitindo estampas e logomania, demonstrando que é possível se gabar de ‘poder de compra’ sem peças que gritem marcas.

A combinação dos dois termos acabou tornando este ano um dos mais elegantes em termos de moda, através de tendências em que os coletes de alfaiataria, calças plissadas ou de alfaiataria, jaquetas ou blazers e o uso de camisas, que aos poucos foram se adaptando e combinando com outros estilos, revelando a relevância que tiveram em 2024.

Coletes ‘bibliotecárias’ serão tendência

Como já sabemos, a moda está em constante transformação, portanto, os coletes deram um novo rumo, deixando como resultado um estilo que era inevitável não ser falado, e no início de 2024 já se falava do ' tendência vovô ou moda avô como uma das mais populares, que, pouco depois, começou a ser vista através de looks streetstyle.

O que antes era considerado ‘chato’, é fato que ícones da moda como Richie, Jenner e a própria Bella Hadid, se mostraram tudo menos ultrapassados, tornando-se referências perfeitas para um dos estilos possíveis que permanecem válidos até o próximo. ano.

Assim, uma de suas peças estrela, como os coletes, tornou-se uma das estrelas de 2024, mas desta vez dá uma nova guinada, ou seja, aquelas que parecem inspiradas em looks de ‘bibliotecária’ serão as que eles acabará consolidando a coroa do visual do dinheiro antigo.

Como usar coletes de ‘bibliotecária’ com elegância?

Se você ainda não sabe identificar um colete de bibliotecário, ele pode ser encontrado com características específicas, por exemplo com botões, comprimentos sob medida, com gancho ou botões fechados e estampas em tecido também são cruciais, como ‘houndstooth’ ou escocês.

Para um visual elegante

Em conjuntos completos como este em verde com estampa ‘houndstooth’ com minissaia e blusa romântica com mangas bufantes para um acabamento elegante e sofisticado, aos quais foram acrescentadas apenas meias pretas de cristal e botins. Você também pode optar por cores clássicas do dinheiro antigo, como blusa ou camisa e colete longo.

Para um look casual

Combine coletes fechados com uma camisa, seja lisa ou estampada, acrescente roupas casuais como minissaia ou jeans e complemente com tênis ou mocassins, você terá um look diferente e sóbrio pronto.

Para um visual glamoroso

Se você adora looks que se destacam e são glamorosos, então combine calça larga com mules e uma camisa somada a um colete ou um vestido camisa liso com colete estampado e botas.