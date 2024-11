Esses são os MELHORES rituais que você pode fazer para afastar as más vibrações antes do fim de ano

Por incrível que pareça, em menos de dois meses estaremos nos despedindo de 2024. No entanto, mesmo que o ano esteja acabando, ainda dá tempo de afastar as más vibrações para começar 2025 com o pé direito.

ANÚNCIO

Mas o que são essas más vibrações? É aquela sensação de desconforto ou inquietação que você sente quando está perto de determinada pessoa. Nesses casos, é importante estabelecer limites e proteger sua energia.

Sendo assim, que tal conhecer agora mesmo os melhores rituais que você pode fazer antes do final do ano para afastar as más vibrações da sua vida? Confira 6 a seguir, retirados do portal Soy Carmín [texto em espanhol]:

Limpe sua casa

Livrar-se da desordem e da energia estagnada pode ajudar a criar um espaço fresco e acolhedor para o novo ano. Varra, esfregue e jogue fora tudo o que não precisa mais. Você também pode abrir as janelas para deixar entrar ar fresco e luz solar.

Tome um banho de sal

O sal é conhecido há muito tempo pelas suas propriedades de limpeza. Adicioná-lo ao banho pode ajudar você a se livrar da energia negativa e a relaxar. Você pode usar sal marinho, sal Epsom ou qualquer outro tipo que tiver em mãos.

Queime salvia

A salvia é uma erva sagrada que tem sido usada há séculos para limpar e purificar. Queimá-la pode ajudar você a remover a energia negativa de sua casa e de sua aura.

Medite

A meditação é uma ótima maneira de acalmar a mente e o corpo. Ao meditar, você pode se concentrar no momento presente e abandonar quaisquer pensamentos ou emoções negativas.

ANÚNCIO

Reze

A oração é uma forma de se conectar com um poder superior. É a ferramenta para pedir orientação e apoio. Orar por proteção contra más vibrações pode ajudá-la a se sentir mais segura e em paz.

Passe algum tempo na natureza

Passar um tempo na natureza pode ajudar você a se conectar com a terra e recarregar suas energias. Além disso, você também pode se sentir mais calma e centrada.