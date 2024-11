Harmonização facial é segura? Novos materiais prometem mais segurança e menos riscos, segundo especialista

Nos últimos anos, a harmonização facial, que inclui procedimentos estéticos para melhorar a aparência, passou por certas mudanças no campo estético. De acordo com o Dr. Daniel Machado, dentista e mestre em medicina, os especialistas estão preferindo materiais mais seguros e que podem ser ajustados ou removidos, ao invés dos permanentes que eram usados no passado.

Segundo o especialista, antes muitos usavam o PMMA (polimetilmetacrilato), um material sintético que ficava no corpo para sempre. Embora oferecesse resultados duradouros, o PMMA tem desvantagens. Se a pessoa não gostar do resultado ou tiver algum problema, só há uma solução: cirurgia para removê-lo, o que é arriscado e complicado.

Atualmente, alternativas mais seguras e flexíveis estão sendo usadas, como a hidroxiapatita de cálcio e o ácido hialurônico, segundo o dentista. Tais materiais são absorvidos pelo corpo, o que significa que se algo der errado, eles podem ser ajustados ou removidos com mais facilidade. O ácido hialurônico, por exemplo, é reversível, o que dá mais controle ao paciente e ao profissional.

Além de novos materiais, também estão surgindo técnicas de estética regenerativa, que estimulam a produção natural de colágeno e ajudam a melhorar a pele de forma menos invasiva, com resultados mais naturais.

Precauções e propriedade do procedimento

O Dr. Machado também alerta sobre a importância de escolher um profissional qualificado. Ele explica que, embora as técnicas sejam mais seguras, é preciso ter treinamento adequado para fazer esses procedimentos corretamente.

Algumas pessoas tentam fazer esses procedimentos com base em vídeos da internet, o que pode colocar a segurança do paciente em risco.

O especialista aponta que a harmonização facial está se tornando mais segura e com resultados positivos, graças ao uso de materiais absorvíveis e técnicas mais avançadas. A principal dica para os pacientes é: escolher materiais seguros e profissionais bem treinados.