Esta é a manicure antienvelhecimento que Demi Moore usa aos 60 anos para parecer mais jovem

Demi Moore, conhecida por sua sofisticação e estilo atemporal, demonstrou mais uma vez sua maestria na arte de estar impecável em qualquer idade. Durante a estreia de ‘A Substância” em Paris, ela cativou a todos com sua manicure antienvelhecimento que é um exemplo a seguir aos 50 e 60 anos.

A escolha da tonalidade da sua manicure revela o seu conhecimento de truques de beleza que podem fazer você parecer mais jovem e radiante, altamente recomendados também por especialistas.

Demi Moore nos mostra a manicure antienvelhecimento

Nesta ocasião, Demi Moore optou por um delicado tom rosa pálido, também conhecido como nude, um clássico atemporal que se adapta a qualquer ocasião e estilo. A sutileza desta cor combina perfeitamente com o tom natural das unhas e da pele, criando um visual refinado e polido.

Segundo os especialistas, outro ponto a favor deste tipo de tons suaves é que ajudam a esconder pequenas imperfeições e proporcionam um efeito rejuvenescedor às mãos, realçando a sua elegância inata.

Mas além do tom rosa pálido, existem outras cores recomendadas para rejuvenescer as mãos e projetar uma aparência mais jovem, pois embora não acreditemos, detalhes sutis podem fazer uma grande diferença na percepção de juventude e elegância. Também pode ser combinado com outras técnicas de acabamento como francês e ombré.

O vermelho, clássico indiscutível, destaca-se como um dos tons preferidos pela versatilidade e capacidade de embelezar qualquer tipo de pele. As laranjas, por sua vez, dão calor e vitalidade à manicure, enquanto os tons rosa vivo e nude ajudam a criar a ilusão de dedos mais estilizados e elegantes, desde que escolhidos com base no tom da pele e na harmonia cromática.