Perfume: Se você é fã de fragrâncias com toques ADOCICADOS, não pode deixar de conhecer essas opções

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

E, uma coisa que muitas mulheres não sabem é que, os perfumes com toques adocicados são uma ótima opção para aquelas que procuram uma fragrância que combine calor e feminilidade.

Sendo assim, se você é fã de perfumes doces, que tal conhecer agora mesmo os melhores para ter na sua coleção? Confira 5 a seguir, de acordo com o portal Soy Carmín [texto em espanhol]:

212 Sexy, de Carolina Herrera

Uma criação de Carolina Herrera que pertence à família olfativa floral oriental, e contém notas de saída de pimenta rosa, tangerina e bergamota. Cativa com seu coração de algodão doce, gardênia, e flores, pelargonium e rosa.

Lady Million, de Paco Rabanne

Lady Million de Paco Rabanne pertence à família olfativa floral-frutada, elaborado com notas de saída de framboesa, néroli e limão Amalfi, mais jasmim, flor de laranjeira africana e gardênia, e na base, mel braco, patchouli e âmbar. Sem dúvida, um aroma com o qual você sempre se destacará.

Chanel Nº19, de Chanel

Esta elegante criação de Chanel é um perfume que dura e deixa um rastro brilhante onde quer que você vá. É feito com notas verdes, cedro, rosa, lírio e néroli, sendo viciante para mulheres de todas as idades.

La Vie Est Belle, de Lancôme

Da mesma forma, há este perfume de Lancôme que já se tornou um clássico para mulheres elegantes. Suas notas são: groselha preta, pera, baunilha, praliné, e não é à toa que famosas como Julia Roberts o apoiam.

Miss Dior, de Dior

E claro que a Dior foi indiscutível, principalmente com este perfume que é minimalista, chique e versátil, pois tem um rastro frutado com fundo amadeirado, com um toque de morango silvestre, âmbar e tangerina. Um aroma suave e doce que nunca a decepcionará.