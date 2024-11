3 perfumes com cheiro de girassol que vão fazer você se sentir linda e radiante todos os dias

Perfumes com cheiro de girassol para mulheres

O aroma dos girassóis evoca alegria, frescor e energia. Esta flor não é apenas um símbolo do verão, mas sua fragrância pode transformar o seu humor e é por isso que você deve ter perfumes com cheiro de girassol na sua penteadeira. Não só acrescentam um toque fresco e floral ao seu dia, mas também são uma expressão de alegria e vitalidade.

Sunflower de Elizabeth Arden

Lançado em 1993, Girassol é um perfume alegre. As notas de cabeça incluem frutas cítricas frescas e melão, enquanto o coração apresenta girassol, jasmim e rosa. As notas de fundo são âmbar e madeira.

É uma fragrância diurna perfeita para primavera e verão. A sua frescura e leveza tornam-no ideal para o uso diário, proporcionando uma sensação de otimismo.

Girassol de Yves Rocher

Girasol, lançado em 1995, é uma fragrância floral que encapsula a essência do girassol. Apresenta notas de saída de tangerina, com coração que brilha com girassol, peônia e flor de laranjeira. A base suave de almíscar e baunilha proporciona calor.

Yves Rocher, conhecido pelo seu compromisso com a cosmética natural e a sustentabilidade, criou esta fragrância especialmente para eventos casuais ou passeios ao ar livre. Seu aroma leve e floral fará você se sentir fresco e vibrante.

Sunshine por Aerin Lauder

Lançado em 2016, Sunshine é um perfume que capta o calor do sol. As notas de cabeça incluem bergamota e framboesa, com coração de girassol, gardênia e jasmim. A base é composta por vetiver e almíscar branco, criando um equilíbrio perfeito entre frescor e sensualidade.

Embora versátil, Sunshine se destaca como fragrância diurna. A sua mistura de frescura e calor torna-o numa opção ideal para um brunch ou um passeio no parque.