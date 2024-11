Suco de espinafre, alface e maçã verde para nutrir seu cabelo e fortalecê-lo de dentro para fora

O espinafre é um vegetal amado por muita gente. Com sabor amargo, ele é versátil e pode ser utilizado no preparo de diferentes receitas, como saladas simples, sopas, smoothies e sucos. E o melhor: o resultado nunca decepciona.

ANÚNCIO

Mas, o que muitas pessoas provavelmente não sabem é que, um suco de espinafre, quando feito com os componentes corretos, pode se tornar uma ótima solução natural para nutrir o cabelo e fortalecê-lo de dentro para fora.

Sendo assim, se você deseja ter fios mais saudáveis, veja abaixo como preparar um simples e delicioso suco a base de espinafre, alface e maçã verde que pode ajudar.

De acordo com informações do Melhor Com Saúde (portal onde a receita foi retirada), esta bebida possui fibras dietéticas, aminoácidos, vitaminas e minerais que combatem os danos que o cabelo sofre devido às agressões externas. Tem poucas calorias, não altera a digestão e, dentre outras coisas, é ideal para promover a desintoxicação.

Confira a receita:

Ingredientes

- 6 folhas de espinafre

- 3 folhas de alface

ANÚNCIO

- 1 maçã verde

- 1/2 copo de água (100 ml)

Modo de preparo

Lave bem o espinafre e a alface e coloque-os no copo do liquidificador. Em seguida, corte a maçã em vários pedaços, adicione-a junto com os ingredientes anteriores e bata tudo com o meio copo de água até obter uma bebida homogênea.

Nota: Beba o suco em jejum todos os dias e lembre-se: para cabelos bonitos e saudáveis, é importante também seguir outros hábitos saudáveis, recomendados por um profissional.

· · ·

Aviso

Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.