Projeto verão: a contagem regressiva começou! Dicas práticas para transformar sua rotina agora

A estação mais esperada do ano está se aproximando, trazendo com ela a preocupação de estar em forma para exibir o corpo mais definido. Ao navegarmos pelas redes sociais, nos deparamos com celebridades com o famoso ‘shape’ e acabamos nos comparando, enquanto passamos o ano adiando a ida à academia ou não priorizando. Mas isso pode mudar. Muitos se perguntam: será que ainda dá para transformar e alcançar essa meta de conseguir eliminar os pneuzinhos?

Sim, ainda dá tempo! Com esses três meses pela frente, é possível alcançar resultados físicos positivos, seja para emagrecimento ou hipertrofia, segundo o especialista Anderson da Silva, educador físico da Academia Gaviões. Confira algumas dicas importantes para te ajudar nessa jornada e começar agora a conquistar o corpo que deseja!

Frequência faz diferença

A mudança não acontece da noite para o dia, e é relevante ter isso em mente. A frequência nas atividades físicas é a chave para alcançar suas metas. “Recomendo treinar cinco vezes por semana, com intervalos de dois dias para recuperação. Nesse período de 90 dias, à medida que a pessoa se adapta, os tão sonhados resultados começam a aparecer”, relata Silva.

Principais exercícios

”Para os membros inferiores, não pode deixar de fazer o agachamento, leg press, cadeira extensora e flexora. Para os membros superiores, focar nas costas com exercícios no pulley, incluindo puxadas e remadas. Já os ombros, sugiro desenvolvimentos com halteres, e nos bíceps, a rosca direta. Tudo depende das necessidades e objetivos de cada aluno. Em uma academia bem estruturada, com equipamentos de ponta, é possível exercitar-se em 45 minutos que se encaixem na rotina corrida”, explica o professor.

Erros mais comuns

”Um dos principais erros cometidos é tentar compensar o tempo perdido do ano inteiro com um volume excessivo de treino. Precisamos nos habituar à nova rotina, e isso deve ser feito com planejamento e paciência. Outro ponto comum é o uso de substâncias estimulantes, seja para ganho de massa ou perda de peso. Cada organismo reage de maneira diferente, e é necessário respeitar o tempo de se acostumar antes de utilizar qualquer componente auxiliar. Não seja impaciente e busque atalhos”, orienta Anderson.

Alimentação

”Não adianta se esforçar na academia e, ao chegar em casa, optar por comer um miojo. É necessário ter um planejamento alimentar adequado, evitando ultrapassar a taxa metabólica basal e priorizando alimentos saudáveis na sua rotina. Através de uma dieta balanceada, obtemos os aminoácidos e nutrientes necessários para a manutenção muscular, além da energia que é indispensável”, comenta o educador físico.

Beba água

”Pode parecer óbvio, mas muitas pessoas não têm o costume de beber água ao longo do dia. Incorporar esse hábito à sua rotina é simples e eficaz: carregue sempre uma garrafinha com você, estabeleça lembretes e associe o consumo de água a tarefas diárias, como refeições ou pausas no trabalho. Desse modo, você garante que esteja sempre bem hidratado.”

Além das orientações, ele também ressalta que é interessante incluir outras práticas que são benéficas, como corrida, natação e tênis. Essas modalidades ajudam a diversificar e contribuem para o processo de emagrecimento e tonificação muscular. Ao combinar diferentes tipos de exercícios, você não só melhora o condicionamento físico, mas também mantém a motivação em alta e promove uma saúde mais equilibrada.

Sobre Academia Gaviões

