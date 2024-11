Prepare-se para receber 2025: a pedra que você deve ter para atrair sorte de acordo com o seu signo

As pedras te ajudarão a canalizar as energias

As pedras possuem uma energia maravilhosa para atrair prosperidade, abundância, harmonia, amor e paz de espírito. A chegada de 2025 já está próxima e com isso devemos nos preparar para recebê-lo com as melhores vibrações, então descubra como seguir em frente e qual pedra será a que o ajudará a cumprir todos os seus objetivos.

ANÚNCIO

Áries

Os caminhos para o próximo ano se abrirão para você com muito sucesso profissional, por isso você precisa ser mais empático e gentil para conquistar todos que precisa ter em mãos para seguir em frente. Sua pedra deve ser a Charoite que lhe dará a força necessária para se fortalecer e superar qualquer insegurança.

Touro

Será um ano em que você deverá se preparar para muitas viagens, para enfrentar o mundo e alcançar a prosperidade econômica. É preciso ter equilíbrio, ter muita paciência e estratégia para acertar em cheio e acertar para seguir em frente. A Opala Rosa permitirá que você fique relaxado e leve as coisas com menos estresse para receber todas as energias.

Gêmeos

O amor será sua prioridade em 2025 porque vocês querem se consolidar como casal, mas precisam curar seu coração e se livrar das barreiras que os impedem de se aproximar de outras pessoas. Dar-se a oportunidade é o ideal e para isso a pedra Calcite Verde irá ajudá-lo a harmonizar o seu interior.

Câncer

As relações pessoais serão importantes no início de 2025, porque permitirão que você siga em frente. O importante nas amizades é estabelecer limites claros ou distanciar-se para evitar problemas emocionais. Sua pedra é o Quartzo Rosa para que quando você duvidar do seu potencial ou sentir muito medo, com ela na mão você visualize como está cheio de força e segurança para seguir em frente.

Leão

Os nativos deste signo terão agilidade mental no início de 2025, o que lhes dará uma vantagem significativa na geração de acordos com as pessoas ao seu redor. Eles terão motivação para avançar em seus projetos, buscando alianças estratégicas que abram novas portas para o sucesso. A Calcita Amarela é a sua joia para se sentir motivado e será um lembrete de que você pode alcançar o objetivo.

Virgem

Em 2025, seu objetivo é melhorar seu ambiente e seu relacionamento com as pessoas mais próximas de você. Você vai buscar elementos que lhe deem paz e estabilidade econômica para seguir em frente e realizar todos os seus sonhos. Sua pedra é Prehnite que servirá como um lembrete da importância de ser gentil e amoroso consigo mesmo.

ANÚNCIO

Libra

Sua imagem e beleza serão o mais importante para você neste início de 2025. Você quer estar apresentável, bonito, espetacular para agradar a todos, então chegará a hora de mudar sua imagem, seu estilo por dentro e por fora. Sua joia é a Turmalina Azul que vai te ajudar a superar medos e fortalecer sua voz interior.

Escorpião

Você quer deixar os preconceitos para trás e viver em harmonia e paz de espírito. Essa vida de estresse e agitação ficará para trás e você buscará potencializar seu crescimento pessoal e enriquecer sua trajetória. Sua pedra é o Ônix Verde que o ajudará a se sentir motivado e ansioso para seguir em frente.

Sagitário

Se você está em um relacionamento tóxico, será hora de abandoná-lo permanentemente para que a confiança volte para você. Será um ano para se cercar de pessoas que te respeitam, te valorizam e comemoram suas conquistas para fortalecer seu amor próprio. Você deve levar Jaspe com você para tomar decisões importantes, pois isso o ajudará a gerar raízes sólidas.

Capricórnio

Muitas vezes, na correria do dia a dia, você tende a dar mais importância a alguns aspectos da sua vida, esquecendo outros que também são essenciais para o seu bem-estar. Em 2025 você deverá fazer uma avaliação geral da sua situação atual e identificar o que está negligenciando. Seu mineral é a Malaquita para elevar sua vibração e fortalecer a alegria, o amor ou a paz.

Aquário

Você entrará em uma fase para melhorar suas habilidades sociais. Portanto, você deve se encorajar a sair e frequentar espaços onde possa interagir com todos os tipos de pessoas. Cada interação será uma oportunidade para quebrar preconceitos e fazer novos amigos. Sua pedra é a Labradorita para protegê-lo de desconfortos ou em situações de muita tensão.

Peixes

Se um comentário o deixa desconfortável, é crucial que você encontre uma maneira de expressá-lo. A princípio pode parecer complicado, mas com a prática você notará que vai ficando mais fácil, até dominá-lo completamente. Portanto, em 2025 você deve trabalhar internamente para atrair paz e harmonia. Sua gema é a Azurita Cristalizada, sua energia te ajudará a assimilar o conhecimento de maneira fácil e eficaz.