Nem vermelho, nem verde, nem dourado: essa é a cor das unhas que vai prevalecer no Natal de 2024

Está quase na hora de chegar o último mês de 2024 e com ele as festividades mais queridas por milhões: o Natal e o fim de ano. Claro que além do pinheiro, há outros aspectos que também são levados em consideração, como o traje para esses encontros especiais, e o estilo das mãos não pode ficar de fora.

O tradicional nunca falha. Para a estação, os tons de vermelho, verde esmeralda, branco e azul profundo são infalíveis, assim como o dourado e o prateado. Eles não saem de moda, assim como os designs com glitter. Há quem adore desenhos de sinos, Papai Noel e flores de Natal.

O importante é que para dezembro você leve em consideração alguns aspectos, então o ideal é estar sempre impecável e na moda. Por isso, procure não usar cores como neon ou pastéis, como rosa choque ou verde limão, pois elas não costumam harmonizar com as cores e estilos de dezembro.

Elementos exagerados, como strass excessivos, enfeites 3D ou muitos padrões em uma única unha, podem fazer com que as mãos pareçam sobrecarregadas. Em vez disso, escolha detalhes minimalistas, como estrelas, flocos de neve ou linhas douradas.

Combinar ouro, prata e bronze por um lado pode ser visualmente pesado. Em vez disso, escolha um tom metálico que contraste com a cor base das unhas, como dourado sobre vermelho ou prateado sobre azul escuro.

O novo tom do ano para o Natal

O Borgonha será com certeza a cor que vai dominar as férias porque proporciona um look clássico e elegante. Combina bem com todos os tipos de pele, mas os tons bordô se destacam principalmente nos tons de pele claros e médios. Além disso, o formato amendoado da unha é outra tendência que vem aderindo, pois estiliza muito as mãos e faz com que os dedos pareçam mais longos.

“O bordô escuro ultrabrilhante que ela escolheu é um dos favoritos atuais de muitas celebridades. Sua versatilidade é parcialmente culpada. Mas há muitas razões pelas quais esta cor regressa todos os Natal”, destaca um artigo da revista ¡Hola!

O ideal é usá-los lisos, em cor sólida, pois é uma cor pesada o suficiente para adicionar detalhes.