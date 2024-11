Confira as mensagens deste sábado (9) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

Se algo não está bem no campo amoroso, o tarot de hoje destaca que, com romantismo e alguns gestos de ternura, a situação tende a melhorar.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Para os solteiros, o tarot destaca que as águas vão se agitar e é natural que você conheça alguém que vai despertar algo especial. Vamos viver isso!

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

Acreditar em nós mesmos é essencial, pois é a base que nos sustenta e nos dá coragem para agir e aceitar novos desafios. A falta de segurança nos leva à fraqueza, à incerteza, ao medo do fracasso e, consequentemente, à estagnação.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Esta fase, você pode se sentir invadido(a) por uma sensação de desmotivação. O que fazer? Aceite-a, dê-lhe algum tempo e depois é hora de entender a origem desse sentimento para poder arrancá-lo pela raiz. O que está por trás desse desânimo? Qual é a causa?

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O Tarot indica que é tempo de compartilhar o que há de mais puro em você, ou seja, seus sentimentos, com quem realmente merece. É através da partilha que conseguimos ampliar e expandir nossa energia.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

O Tarot pede que, durante esta fase, você tenha cuidado com as suas palavras, pois elas podem ser suficientes para gerar discórdia. Se perceber que o ambiente está mais propenso à turbulência, seja em casa ou no trabalho, ou se afaste até que isso se dissipe, ou use toda a sua diplomacia e inteligência para lidar com a situação e evitar que ela se agrave.

