Confira as mensagens deste sábado (9) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

Nesta fase, o Tarot pede que você limpe a mente, pois pode estar se deixando envolver pela confusão. Não há problema em errar; afinal, somos humanos, e isso faz parte da nossa condição. Não há problema algum em falhar.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

O Tarot destaca que esta é uma ótima fase de estabilidade, permitindo que você se sinta seguro(a). No entanto, a mente agitada pode ser um desafio. A meditação é uma ótima ferramenta para combater essa inquietude.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Não caia no pessimismo. Esse é um dos piores caminhos que podemos tomar, pois acabamos realmente vivendo as derrotas que criamos na imaginação. Não ceda a mágoas nem ressentimentos. A vida pode ser muito mais do que você viveu até agora.

ANÚNCIO

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

É tempo de fazer uma pausa para o bem da sua saúde física e mental. Muitas vezes, não escutamos os sinais do nosso corpo e mente, e então eles vão se tornando mais claros – os incidentes acontecem, as doenças surgem “do nada” (que nunca é realmente do nada).

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

No meio dessa complexa operação que é viver, precisamos aprender a aproveitar nossas qualidades e polir nossas fragilidades. O tarot destaca: Esse é um dos nossos maiores deveres.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Criamos realidades imaginárias dentro de nós, no chamado mundo dos sonhos, onde nos recolhemos toda vez que somos confrontados com algo que nos amedronta ou nos põe em dúvida. Essa postura quase automática nos afasta da vida real e das metas que estabelecemos para nós mesmos.

Com informações do site Selfie PT