Confira as revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta sexta-feira (8)

Confira as novas revelações do tarot, nesta sexta-feira (8), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot destaca a importância de amadurecer e refletir sobre a direção que você quer seguir. É essencial agir com mais inteligência e buscar realização nas questões de trabalho.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Você terá uma mudança positiva, para começar a progredir é importante que você afaste os sentimentos de culpa. O tarot destaca que é importante remover da sua vida as pessoas que não te valorizam.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Você está percebendo muitas coisas e é importante que preste atenção porque diversas situações estão ocorrendo. A motivação é algo importante, não deixe ninguém para trás e busque o sucesso.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Você se tornará o foco das atenções, mas primeiro precisa estar em paz consigo mesmo. É importante livrar-se de pensamentos negativos e evitar palavras que possam te ferir.

