Confira as revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta sexta-feira (8)

Confira aqui as revelações do tarot, nesta sexta-feira (8), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

A carta da ‘Roda da Fortuna’ nos indica que estamos em tempos de alta. Haverá uma recompensa financeira por um trabalho que você realizou no passado. É o momento de cuidar da sua economia, quitar dívidas e começar a poupar.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A carta de ‘O Diabo’ revela que é preciso cautela com pessoas invejosas e que você deve manter os olhos bem abertos. Ela destaca que talvez seja hora de repensar a confiança em pessoas que aparentam ser ‘simpáticas’ demais.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

A carta ‘ÁS de Ouros’ revela que você terá sorte em todos os sentidos nesta fase. Terá uma combinação de novos empregos e reconhecimento, então aproveite.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

Livre-se dos problemas que você tem carregado ultimamente. O amor verdadeiro virá, mas é importante que você se cuide. Procure novas oportunidades, é necessário tirar o drama da sua vida.

