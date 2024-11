Como combinar a ‘blusa de cavalheiro’, a peça feminina que estiliza e chama a atenção nesta temporada

A blusa de cavalheiro, com sua silhueta elegante e sofisticada, conquistou lugar privilegiado no guarda-roupa feminino. Conhecida pela sua versatilidade e capacidade de valorizar qualquer look, esta peça torna-se uma das tendências mais marcantes da temporada outono-inverno 2024.

ANÚNCIO

Segundo a mídia especializada, esse termo se refere à blusa com laço grande que gera volume na parte superior do corpo e é usada de diversas maneiras.

Como você combina uma blusa de cavalheiro?

Uma das maneiras mais simples e eficazes de usar esta peça de roupa é combiná-la com jeans skinny ou jeans de cintura alta e pernas largas. Esse look, que evoca a estética dos anos 70, além de confortável, proporciona um ar casual e chique.

Outra dica dos especialistas é optar por jeans em tons escuros para um efeito mais elegante ou escolher uma lavagem clara para um estilo mais descontraído. Complete o look com botas de salto bloco para um toque moderno.

Para ocasiões noturnas, a blusa de cavalheiro pode elevar seu look a outro nível. Combine com saia lápis preta e salto clássico para um look ultra sofisticado. A combinação da blusa estruturada com a suavidade da saia cria um equilíbrio perfeito, realçando a figura e acentuando a feminilidade.

Se você tem um programa com os amigos, a blusa de cavalheiro pode ser a estrela do seu look. Combine com calça preta justa e jaqueta para um look que mistura sofisticação com ar casual.

Para o ambiente profissional, a blusa de cavalheiro é perfeitamente adequada. Uma opção ideal é combiná-la com um blazer de alfaiataria oversized em cores escuras. Esse mix além de confortável, acrescenta um toque feminino e descolado ao traje de escritório.

Com um pouco de criatividade e atenção aos detalhes, você pode transformar este clássico em um guarda-roupa obrigatório para 2024.