5 designs de unhas ameixa italiana, a moda para parecer sóbria e elegante até dezembro de 2024

A temporada de fim de ano se aproxima e com ela uma das tendências mais elegantes e sofisticadas para manicure: as unhas ameixa italiana. Esse tom profundo e caloroso se tornou o protagonista indiscutível do final de ano.

E tem a capacidade de alongar visualmente os dedos e proporcionar um ar de sofisticação. Do clássico ao moderno, a ameixa oferece infinitas possibilidades para fazer da sua manicure o centro das atenções.

Designs de unhas ameixa italiana 2024

Ameixa clássica

O design mais simples, mas igualmente impressionante, é o clássico esmalte italiano aplicado em toda a unha. Este look atemporal destaca a profundidade da cor e permite que as unhas brilhem com um acabamento brilhante ou fosco.

Ameixa francesa

Para um toque moderno na clássica manicure francesa, experimente um design onde a base seja nude ou transparente e as pontas sejam pintadas de ameixa italiana. Este estilo combina a elegância do tradicional francês com o calor da ameixa, criando um efeito que alonga e delineia os dedos.

Ombrè

O efeito gradiente ou ombré nas unhas é outra opção fabulosa. Comece com um tom de ameixa mais claro na base da unha e intensifique a cor em direção à ponta. Este design não é apenas visualmente atraente, mas também adiciona um toque de criatividade e originalidade à sua manicure.

Estampa geométrica

Se você procura algo mais ousado, considere um desenho com linhas geométricas em ameixa italiana. Você pode optar por uma base leve e adicionar padrões de ameixa. Este estilo é perfeito para quem quer destacar sua personalidade e estilo único, mantendo a elegância.

Brilhante

Para as noites festivas que se aproximam, escolha um design que combine ameixa italiana com toques de glitter ou esmalte glitter. Aplique a ameixa em toda a unha e dê um toque de brilho na base ou ponta. Este design é ideal para eventos e festas especiais.