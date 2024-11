Perfume: Se você é fã de fragrâncias AMADEIRADAS, não pode deixar de ter essas opções no seu armário

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

ANÚNCIO

E se você é uma grande fã de fragrâncias com toques de madeira e natureza, que muitas vezes são consideradas algo mais masculino, aqui temos uma boa notícia. Existem perfumes com aromas amadeirados que ajudam a mostrar que, além de linda e estilosa, você tem uma personalidade elegante e arriscada.

Sendo assim, que tal conhecer agora mesmo as melhores fragrâncias femininas amadeiradas para ter no seu armário o quanto antes? Confira 5 a seguir, de acordo com o portal Soy Carmín [texto em espanhol]:

212, de Carolina Herrera

Um dos perfumes femininos mais clássicos e elegantes são os de Carolina Herrera. 212 é uma fragrância inspirada na atmosfera de Nova Iorque e em suas mulheres modernas. Cheirá-lo remete imediatamente a um clima urbano e carismático. Possui notas amadeiradas, além de notas de almíscar e sândalo.

Ricci Ricci, de Nina Ricci

Este perfume amadeirado é excelente para mulheres que sabem que são poderosas e determinadas a alcançar o que desejam. Também tem alguns toques florais muito frescos e arriscados combinados com os amadeirados. Seu aroma é composto por patchouli e sândalo.

Hipnosis, de Lancôme

Hipnosis de Lancôme tem um aroma que te transporta para o Oriente do mundo, para a tornar em uma mulher misteriosa e encantadora. Se você deseja conquistar alguém, este perfume é ideal para comprar e usar diariamente. Sua fragrância é composta por baunilha, flores e madeira.

Elie Saab Le Parfum, de Elie Saab

Este perfume de Elie Saab tem toda a vibe feminina e sofisticada que uma mulher que gosta de fragrâncias com toques de madeira procura. Na verdade, foi a primeira fragrância da marca e comunica elegância total com suas essências de flores como jasmim, flor de laranjeira e gardênia, além de patchouli e cedro.

Euforia, de Calvin Klein

Esta fragrância possui um perfume feminino com aroma de madeira de mogno, junto com os florais dados por orquídea, flor de lótus e romã. Seu aroma é poderoso devido à sua excelente qualidade e sua embalagem é muito original.