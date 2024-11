O perfume da princesa Diana está de volta à moda e é usado pelas famosas mais sofisticadas

O charme atemporal de um dos perfumes diurnos da Princesa Diana está de volta à moda neste 2024, sendo escolhido pelos mais refinados. Lady Di, conhecida por seu estilo único e trabalho filantrópico, deixou profunda influência na moda e claro, também na perfumaria.

Nesta ocasião, um dos seus aromas preferidos dos anos 90 ressurge com força, relembrando a elegância, charme e sofisticação que sempre caracterizaram a Princesa de Gales, mas com um toque de modernidade com a atualização das notas que a compõem.

Qual é o perfume diurno da Princesa Diana que está em alta em 2024?

Desenvolvido em 1978 pela Penhaligon’s, uma prestigiosa casa britânica, Bluebell Eau de Toilette rapidamente se tornou um símbolo de distinção para a realeza e personalidades proeminentes, incluindo a mãe dos príncipes William e Harry.

Esta fragrância requintada capta a frescura floral dos jacintos selvagens, uma flor que cresce nas florestas inglesas e evoca uma sensação de nostalgia e pureza. Bluebell harmoniza notas verdes frescas com uma base amadeirada suave, criando um aroma distinto que, apesar da leveza, deixa uma impressão duradoura.

A combinação de jacinto, rosa, lírio do vale e cravo presta homenagem à feminilidade clássica com um toque de bravura, em linha com o espírito livre e revolucionário de Lady Di.

Princesa Diana A princesa Diana usava esta fragrância no dia a dia (Foto de Terry Fincher/Princess Diana Archive/Getty Images) (Princess Diana Archive/Getty Images)

Quase três décadas depois de popularizar este perfume, Bluebell Eau de Toilette vive um renascimento em 2024. As tendências atuais da perfumaria apontam para fragrâncias vintage, por isso não é apenas uma homenagem ao estilo de Lady Di, mas também uma forma de projetar sofisticação e autenticidade .

A Penhaligon’s, emblemática marca de luxo britânica, relançou este clássico, mantendo a essência que cativou Diana mas com um toque moderno na sua apresentação.