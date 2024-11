Matcha: Tudo o que você precisa saber sobre o chá verde em pó queridinho do momento, segundo especialista

Nos últimos tempos, você já deve ter ouvido falar sobre o famoso matcha, o chá verde em pó consumido há mais de mil anos no Oriente que tem um sabor único e uma forma diferente de preparo.

ANÚNCIO

Enquanto as infusões tradicionais são vendidas em folhas secas, o matcha é em pó, resultado de uma técnica milenar de moagem do chá verde. Mas por que esta bebida tem se tornado a queridinha de quem deseja turbinar a saúde?

Raúl Cotes, especialista em chás da Tea Shop, loja que disponibiliza uma vitrine de chás e infusões com ingredientes selecionados, preparou uma lista com curiosidades que você precisa conhecer. Confira a seguir:

- É usado nas cerimônias de chá no Japão

O matcha tem origem chinesa, mas foi adotado há séculos pela cultura japonesa – onde é usado nas tradicionais cerimônias do chá. Ainda hoje, os produtores se concentram no Japão.

- Vem das mesmas folhas do chá verde

Tanto o matcha quanto o chá verde são obtidos a partir das folhas jovens da Camellia sinensis. O que muda é o processamento. No chá verde, as folhas são secas e devem ser infusionadas com água quente. Para o matcha, as folhas são desidratadas e moídas artesanalmente, o que cria uma bebida mais doce e de cor intensa.

- É considerado um superalimento

Devido ao método de colheita e produção, o matcha tem uma alta concentração de antioxidantes e vitaminas, o que faz dele um superalimento.

Beber o chá em pó permite a ingestão das folhas da Camellia sinensis de forma integral, o que traz benefícios ainda superiores aos do chá preto ou chá verde.

ANÚNCIO

- É o chá que mais possui teína

A quantidade de teína é a mais alta entre todos os tipos de chás da Camellia sinensis, por isso o matcha é indicado para começar o dia e até para o pré-treino.

A teína e a cafeína são a mesma molécula, mas são metabolizadas de forma diferente. Em vez de entregar o pico de energia do café, a teína do chá tem um efeito mais suave e prolongado, que dura cerca de quatro horas.

- É a bebida favorita de vários famosos

Parte da fama recente do matcha foi impulsionada por celebridades circulando com seu copo diário nas redes sociais. Entre os famosos que já se declararam adeptos da bebida estão a atriz Gwyneth Paltrow, a cantora Dua Lipa, a tenista Serena Williams e o ator Brad Pitt.

- É um ingrediente da gastronomia

O matcha se tornou um ingrediente de honra em muitos cardápios nos últimos anos. A versatilidade do chá em pó agrega cor e sabor a deliciosas preparações como, por exemplo, sorvetes, biscoitos, pudins e até pratos salgados.