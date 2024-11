Confira as revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta quinta-feira (7)

Confira aqui as revelações do tarot, nesta quinta-feira (7), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

A carta do tarot que irá te guiar é “A Estrela”, então você estará repleto de mudanças positivas e oportunidades de crescimento nos próximos dias. Então aproveite esta nova fase.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

A carta ‘O Eremita’ do tarot revela que você está em uma fase em que resolverá todos os seus problemas. Ela também faz um alerta: quando você fica com raiva, se fecha e não consegue ver soluções. Por isso, siga em frente com muita prudência.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp de forma simples

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

ANÚNCIO

Sua carta de tarot é “O Ás de Ouros” destacando que você poderá recuperar o que perdeu e terá a certeza de que está no caminho certo. Fique atento.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

A carta de tarot que saiu é “A Torre”, então você terá novas oportunidades de crescimento na carreira. Não hesite, é hora de ter mais renda.

Texto com informações do site Publimetro