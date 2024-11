A blusa preferida de Carolina Herrera vai virar tendência: é assim que você pode usar depois dos 40 com elegância

Carolina Herrera dá o exemplo, e é ela mesma quem, através do seu estilo, mostra como uma peça de roupa deve ser usada com elegância, demonstrando que, independentemente da idade, a elegância e a sofisticação podem ser mantidas com poucos elementos e sem gastar muito.

Embora as suas regras muitas vezes se tornem controversas, a realidade é que a famosa estilista venezuelana mostra que não é necessário gastar muito dinheiro para parecer elegante e que, ao longo dos anos, não têm de ser um impedimento para ter uma aparência fabulosa.

Lembremo-nos da sua icónica entrevista ao Daily Mail onde mencionou: “Uma mulher deve envelhecer graciosamente e não tentar ter uma idade que não tem ou parecerá ridícula”.

Embora existam roupas para Herrera que são totalmente proibidas, como minissaias, biquínis e até jeans, há outras que são aceitas e você pode adicioná-las de forma que ajude a embelezar seu estilo, não é necessário que nós siga à risca cada uma de suas recomendações, mas é fato que podemos voltar a algumas das peças que ela usou e entre elas há uma que ela usou com orgulho.

Blusas de cetim Pinterest (Pinterest)

As blusas de cetim que Carolina Herrera aprova serão tendência

O ícone da moda e da mulher, que é considerado o mais elegante do setor, virou referência em blusas de cetim, sim, às vezes basta um toque de brilho para fazer seu look se destacar entre todos, e é aí que Carolina. Herrera entra para te ensinar como adicioná-los ao seu look e parecer uma diva.

Lembremos que Carolina Herrera quer que as mulheres continuem a ser as mais elegantes independentemente do passar dos anos, por isso as convida a encontrar o seu próprio estilo: “Na moda, você deve ter a sua individualidade e ser diferente dos demais. do povo. Nunca quis parecer com os outros. “Eu sempre tento me ver como eu mesmo.”

Por isso, sites como a Vogue notaram que Carolina Herrera aprovou um tipo de vestimenta, que nada mais é do que as blusas de cetim que ela usou com muita elegância e orgulho nos diversos eventos e aparições públicas que fez. comprovando que essa peça é um básico que as mulheres deveriam ter no armário.

Blusas de cetim em tendência Pinterest (Pinterest)

Como combinar blusas de cetim depois dos 40?

Se você também gostaria de adicionar aos seus looks as blusas de cetim recomendadas por Carolina Herrera, aqui estão algumas combinações para te inspirar a usá-las em seu próximo look.

Blusa de cetim com calças plissadas ou palazzos

Combine uma blusa de cetim em cores vibrantes com palazzo ou calça plissada em cores neutras, você fará um par elegante e diferente do tradicional, acrescente calçados como salto ou rasteirinha.

Blusas de cetim em tendência Pinterest (Pinterest)

Blusa de cetim com jeans

Embora o jeans seja uma vergonha para Carolina Herrera, essa opção é perfeita para quem quer um look moderno e sofisticado. Você também vai ficar com um look fresquinho, adicione uma blusa de cetim e complemente com sandálias ou salto agulha.

Blusas de cetim em tendência Pinterest (Pinterest)

Blusa de cetim com culotes

As blusas de cetim ficam perfeitas se forem dobradas para dentro e combinadas com calças de cintura alta, principalmente culotes que se diferenciam pela perna larga que chega logo acima do tornozelo. Complemente com botins e você estará pronto.