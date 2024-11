O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Sagitário – Carta 12 de Paus

Tenha confiança na sua sabedoria adquirida e trabalho ou em pessoas que demonstram ter uma grande responsabilidade e capacidade de apoiá-lo. Alguém de longe entrando em sua vida. Os signos de destaque são Áries, Leão e Sagitário.

Capricórnio – Carta 4 de Paus

O desejo e as relações vantajosas se ativam na vida e podem trazer muitos momentos de amor e paixão. Apenas tenha cuidado para não se deixar levar apenas por coisas superficiais, pense naquilo que é mais profundo.

Aquário – Carta 5 de Espadas

Uma etapa de enfrentar dificuldades pode começar e é hora de manter os olhos bem abertos. É hora de ter cuidado extra com furtos e com pessoas que podem tentar entrar em seu relacionamento amoroso para atrapalhar as coisas.

Peixes – Carta 12 de Copas

Momento em que uma pessoa entra em sua vida para ativar sonhos e a paixão. É preciso ter atenção para não deixar boas oportunidades passarem por medo ou se enganar por quem tem muita lábia, mas no fundo pode ser desonesto. Os signos de destaque são Câncer, Escorpião e Peixes.