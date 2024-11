Mensagem dos Druidas para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

Áries – Carta A Druidesa

É momento de ouvir a intuição e usar seu poder de se regular e poder tirar novas conclusões na vida. Não tema acessar aquilo que está oculto e descubra algumas verdades com a intenção de ser ainda mais sábio em seu caminho.

Touro – Carta Ceridwen

Momento de muita fertilidade e de se inspirar para fazer coisas novas ou dar vida aos projetos que está envolvendo. Não tema seguir um caminho de reconciliação com a criatividade e sua essência mais repleta de vitalidade.

Gêmeos – Carta A Ilusão

Olhe para si mesmo e as situações complexas do momento com um pouco mais de senso de realidade. Espelhos podem enganar e é o momento de acreditar naquilo que é concreto. Compreenda novas direções.

Câncer – Carta Merlim

Entenda que é preciso se distanciar de alguns aspectos para poder enxergá-los com mais clareza. Lembre-se de ouvir sua intuição e colocar seu foco naquilo que realmente vale a pena. É hora de pisar firme no chão e ouvir a voz interior.