Ele não quer ser visto com você? Saiba o que significa quando seu parceiro não segura sua mão

A ligação física entre casais é um aspecto importante numa relação e gestos simples como dar as mãos podem simbolizar o amor e a cumplicidade. Porém, quando seu parceiro não segura sua mão, podem surgir inseguranças, dúvidas e questionamentos.

O gesto de dar as mãos em público pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes e é importante não tirar conclusões precipitadas.

O que significa quando seu parceiro não segura sua mão?

A forma como expressamos afeto é influenciada por diversas experiências de vida, inclusive da infância. Aqueles que não receberam carinho físico suficiente durante a infância podem ter dificuldade em demonstrar afeto em público na vida adulta.

Da mesma forma, experiências traumáticas em relacionamentos anteriores também podem influenciar esse comportamento, pois podem ter gerado medos ou inseguranças a esse respeito.

Cada indivíduo valoriza os gestos amorosos de maneira diferente e é importante comunicar-se de forma aberta e honesta sobre as necessidades de cada pessoa. (Pexels)

No início de um relacionamento, é comum ver demonstrações públicas de afeto devido à emoção de se apaixonar. Porém, com o passar do tempo, o contato físico em público pode diminuir, o que não indica necessariamente uma diminuição do amor.

Até mesmo Gary Chapman, em seu livro ‘As Cinco Linguagens do Amor’, menciona que cada pessoa tem sua própria linguagem para expressar e receber amor. Embora para alguns o contato físico seja essencial, para outros palavras de afirmação ou ações podem ser mais significativos.

É fundamental compreender que cada indivíduo valoriza os gestos fisicamente afetuosos de forma diferente e não é catastrófico não recebê-los em igual medida.

Com o tempo, o contato físico em público pode diminuir, o que não indica necessariamente uma diminuição do amor (Foto: Unsplash)

Quando seu parceiro evita dar as mãos em público, pode ser útil abordar o assunto de maneira respeitosa e compreensiva. Falar sobre as preferências pessoais e os motivos de determinados comportamentos é fundamental para fortalecer a comunicação no relacionamento e promover uma conexão mais profunda, respeitando mutuamente a posição de cada um.